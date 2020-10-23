Морские млекопитающие не пострадали от токсичных водорослей на Камчатке. Об этом рассказал вице-президент Российской академии наук Андрей Адрианов.
По его словам, в результате природного процесса погибли гидробионты и рыбы. При этом литоральные организмы, живущие в зоне заплеска и природная рыба чувствовали себя нормально.
Как мы видим, морские млекопитающие не пострадали.
Андрей Адрианов, вице-президент РАН
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