Живущие в зоне заплеска и природная рыба чувствовали себя нормально.

Морские млекопитающие не пострадали от токсичных водорослей на Камчатке. Об этом рассказал вице-президент Российской академии наук Андрей Адрианов.

По его словам, в результате природного процесса погибли гидробионты и рыбы. При этом литоральные организмы, живущие в зоне заплеска и природная рыба чувствовали себя нормально.

Как мы видим, морские млекопитающие не пострадали. Андрей Адрианов, вице-президент РАН

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