  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Кобылкин: авария на ТЭЦ-3 под Норильском не связана с таянием вечной мерзлоты
Сегодня, 12:09
44
lesjasap

Кобылкин: авария на ТЭЦ-3 под Норильском не связана с таянием вечной мерзлоты

0 0

В Минприроды добавили, что это предположение еще необходимо подтвердить.

Дмитрий Кобылкин заявил о том, что авария на ТЭЦ-3 под Норильском не связана с таянием вечной мерзлоты. Об этом глава Минприроды рассказал в интервью для журналистов телеканала "Россия 24". Сюжет опубликован на YouTube-канале. Чиновник уточнил, что в вопросе разлива топлива все еще есть пробелы, с которыми разбираются ответственные лица.

Многие связывали разлив топлива с таянием вечной мерзлоты. Но то, что мы визуально там наблюдали, - это не связано с мерзлотой, скорее всего. Это еще предстоит доказать

Дмитрий Кобылкин, глава Минприроды России

Кобылкин: токсичность водорослей стала причиной произошедшего на Камчатке.

Видео: YouTube / Россия 24

Теги: дмитрий кобылкин, минприроды, норильск, тэц-3
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии