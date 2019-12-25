Кобылкин: авария на ТЭЦ-3 под Норильском не связана с таянием вечной мерзлоты

В Минприроды добавили, что это предположение еще необходимо подтвердить.

Дмитрий Кобылкин заявил о том, что авария на ТЭЦ-3 под Норильском не связана с таянием вечной мерзлоты. Об этом глава Минприроды рассказал в интервью для журналистов телеканала "Россия 24". Сюжет опубликован на YouTube-канале. Чиновник уточнил, что в вопросе разлива топлива все еще есть пробелы, с которыми разбираются ответственные лица.

Многие связывали разлив топлива с таянием вечной мерзлоты. Но то, что мы визуально там наблюдали, - это не связано с мерзлотой, скорее всего. Это еще предстоит доказать Дмитрий Кобылкин, глава Минприроды России

Кобылкин: токсичность водорослей стала причиной произошедшего на Камчатке.

Видео: YouTube / Россия 24