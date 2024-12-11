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Козлов: РФ обеспечена запасами газа более чем на 100 лет
Сегодня, 12:23
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Козлов: РФ обеспечена запасами газа более чем на 100 лет

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Глава Минприроды рассказал о ресурсах страны.

Россия обеспечена извлекаемыми запасами газа при текущем уровне добычи более чем на 100 лет вперед, а запасами нефти - примерно на 64,5 года. Соответствующее заявление сделал министр по природным ресурсам страны Александр Козлов. Чиновник объяснил, что на территории нашей страны сейчас действуют 4 052 лицензии на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья. Эти документы распределены между 747 недропользователями. В России находится примерно пятая часть всех мировых запасов природного газа.

По предварительным данным Роснедр, это 63,5 триллиона кубометров. По запасам нефти страна находится на пятом месте, в цифрах это 31,4 миллиарда тонн.

пресс-служба Минприроды России

Чиновники указали, что в ближайшей перспективе планируется ввести в освоение месторождения Парусовое, Северо-Парусовое и Семаковское в ЯНАО. Их общие запасы составляют более 450 миллиардов кубометров газа, а также более семи миллионов тонн жидких углеводородов.

Козлов: эффективность новых проектов по геологоразведке в Якутии превысит 2 трлн рублей.

Фото: pxhere.com

 

Теги: александр козлов, минприроды, природный газ
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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