Козлов: эффективность новых проектов по геологоразведке в Якутии превысит 2 трлн рублей

По его словам, нельзя упускать "момент, когда прошлое наследие будет исчерпано".

Эффективность новых проектов по геологоразведке в Якутии превысит 2 трлн рублей. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Козлов напомнил о поручении по кратному увеличению федеральных вложений геологоразведку Якутии, которое дал глава государства. По его словам, нельзя упускать "момент, когда прошлое наследие будет исчерпано". Также Козлов сообщил, что министерство сформировало по Якутии перечень из 93 перспективных объектов по углеводородам, вольфраму, графиту и алмазам.

Ранее мы сообщали, что Путин провел встречу с Министром природных ресурсов и экологии.

Видео: kremlin.ru