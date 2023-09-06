Президент России Владимир Путин провел встречу с Министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Глава государства обсудил с Козловым изменения в законодательстве, обеспечивающие экологическую безопасность. Также во время встречи был поднят вопрос перспективных объектов геологоразведки и программы восстановления популяции переднеазиатского леопарда.
Ранее Путин призвал отметить 80-летие Победы ярко и торжественно.
Видео: kremlin.ru
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