  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:50
119
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Путин провел встречу с Министром природных ресурсов и экологии

0 0

Глава государства обсудил изменения в законодательстве, обеспечивающие экологическую безопасность.

Президент России Владимир Путин провел встречу с Министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства обсудил с Козловым изменения в законодательстве, обеспечивающие экологическую безопасность. Также во время встречи был поднят вопрос перспективных объектов геологоразведки и программы восстановления популяции переднеазиатского леопарда.

Ранее Путин призвал отметить 80-летие Победы ярко и торжественно.

Видео: kremlin.ru

Теги: александр козлов, владимир путин, министр природных ресурсов и экологии, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии