Глава государства обсудил изменения в законодательстве, обеспечивающие экологическую безопасность.

Президент России Владимир Путин провел встречу с Министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства обсудил с Козловым изменения в законодательстве, обеспечивающие экологическую безопасность. Также во время встречи был поднят вопрос перспективных объектов геологоразведки и программы восстановления популяции переднеазиатского леопарда.

Ранее Путин призвал отметить 80-летие Победы ярко и торжественно.

Видео: kremlin.ru