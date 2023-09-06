Путин призвал отметить 80-летие Победы ярко и торжественно

Глава государства призвал оргкомитет готовиться к этим мероприятиям уже сейчас.

Президент России Владимир Путин призвал отметить 80-летие Победы в Великой Отечественной войне ярко и торжественно. Об этом он заявил на заседании оргкомитета "Победа".

По словам главы государства, главной задачей сейчас является наполнить все мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, глубоким содержанием. Он призвал оргкомитет готовиться к этим мероприятиям уже сейчас.

Обязательно подробно поговорим на эту тему, рассмотрим эти вопросы на одном из ближайших заседаний нашего оргкомитета. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин предложил создать Национальный центр исторической памяти в России.

Видео: kremlin.ru