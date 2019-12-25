Кобылкин: токсичность водорослей стала причиной произошедшего на Камчатке

В Минприроды назвали причину трагедии, произошедшей в акватории Авачинского залива.

Дмитрий Кобылкин заявил, что токсичность водорослей стала причиной произошедшего на Камчатке. Об этом глава Минприроды сообщил в интервью журналистам телеканала "Россия 24". Чиновник добавил, что у экспертов на данный момент нет информации или догадок о том, что спровоцировало такую масштабную трагедию в регионе.

Токсичность водорослей стала причиной произошедшего на Камчатке, но еще нет понимания, что спровоцировало такую реакцию Дмитрий Кобылкин, глава Минприроды России

Чиновник добавил, что специалисты пытаются понять, на что среагировали водоросли и почему в воде наблюдается снижение кислорода. Однако на эти вопросы ответов на данный момент нет.

Кобылкин заявил, что ущерб от загрязнения на Камчатке подсчитать нельзя.

Видео: YouTube / Россия 24