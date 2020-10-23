В Минприроды объяснили, что восстановление окружающей среды будет естественным процессом.

Дмитрий Кобылкин заявил, что ущерб от загрязнения на Камчатке подсчитать нельзя. Об этом глава Минприроды рассказал в интервью для журналистов телеканала "Россия 24". Чиновник уточнил, что эксперты не могут назвать точный объем ущерба, который нанесен окружающей среде из-за ситуации на Халактырском пляже. Он добавил, что ситуация будет восстановлена естественным путем.

Какой-то ущерб сегодня подсчитать, наверное, нельзя. Во-первых, понятно, что мы его никому не можем предъявить. Во-вторых, все, что там произошло, - это жизнь океана, так скажем, это природное явление Дмитрий Кобылкин, глава Минприроды России

Напомним, что Следственный комитет России назвал основную версию произошедшего в акватории Авачинского залива. Ранее местные серферы заявили о том, что после купания в воде у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Позже морские обитатели региона выбросились на пляж. По факту загрязнения залива возбуждены уголовные дела.

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