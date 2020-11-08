Животные приплыли на подлодку по бухте Крашенинникова.

На Камчатке застрелили медведицу и детеныша, пробравшихся на подводную лодку. Об этом сообщает "Камчатка-Информ".

Об инциденте стало известно 8 ноября. Бурая медведица с медвежонком подплыли к атомной подводной лодке. Затем животные забрались на нее. Медведи облюбовали подводную лодку К-44 "Рязань" проекта 667 БДР "Кальмар". Автор видео отметил, что по-другому поступить было нельзя. Вокруг находятся поселения, в которые медведица с детенышем могли бы отправиться, если бы их просто прогнали.

Местные моряки-подводники решили самостоятельно решить эту проблему. Прогремело как минимум три выстрела из охотничьего карабина. В ЕДДС Вилючинска об этом инциденте никто не знает. Неизвестно, что стало с раненой медведицей. Военное ведомство отказалось комментировать эту информацию.

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Видео: Youtube/kamchat100