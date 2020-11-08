Сотрудники ОМОНА и спецназ ФСБ задержали свыше 50 человек.

В Башкирии задержаны десятки россиян из-за конфликта с армянской диаспорой. Об этом сообщает Telegram-канал "КушТау on-line".

Инцидент произошел в башкирском поселке Кармаскалы. Силовики начали задерживать россиян после конфликта с армянской диаспорой. Они разбивали окна автомобилей, вытаскивали водителей из-за руля и били их дубинками. Местные жители хотели разобраться с представителями армянской диаспоры. Недавно армяне оскорбили и избили местную жительницу. Вместо армян на встречу к россиянам прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Агентство "Башинформ" сообщает, что задержаны 36 человек. Среди них члены запрещенной по решению суда на территории России общественной организации "Башкорт".

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Видео: Youtube/Мальвина за Куштау