В России утвердили стратегию развития станкоинструментальной промышленности до 2035 года. Соответствующее постановление утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.
Устанавливается целевой объем экспорта станкоинструментальной промышленности. Через 15 лет он должен увеличиться в 2,6 раза и составить 16,5 млрд рублей. Объем изготовления комплектующих должен составить 11,1 млрд рублей. Документ предполагает показатели по локализации производства станков в 70%. В правительстве уверены, что достичь этих показателей можно за счет стимулирования спроса, формирования условий для притока инвестиций в научные исследования, интеграции российских производителей в мировые цепочки поставок, а также за счет повышения производительности труда и улучшения кадрового обеспечения.
Решением кабмина запускается программа субсидирования производителей, предоставляющих скидки своим клиентам. В документе сказано, что полный перечень мероприятий по реализации стратегии должен быть подготовлен в течение девяти месяцев.
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