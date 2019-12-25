Трамп готов отказаться от президентского кресла только в случае провала юридических процессов, начатых его штабом.

Нынешний президент США Дональд Трамп назвал условия для признания поражения на выборах. Об этом передает Fox News со ссылкой на источники.

По информации телеканала Дональд Трамп готов "вежливо" признать поражение. Однако это произойдет только в случае, если "не будет пути к выигрышу" после завершения тяжб. Нынешний президент США уверен, что часть голосов Джо Байдена получены "мошенническим" путем. Он намерен требовать честного подсчета голосов. Для этого штаб республиканца подготовит иск в суд для защиты своей позиции.

Трамп требует приостановить подсчет голосов и допустить наблюдателей-республиканцев на избирательные участки.

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