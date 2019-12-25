Названа причина активности НАТО у границ Крыма

Альянс заинтересовался новейшими российскими ЗРК.

Военная авиация НАТО стала проявлять активность у границ Крыма предположительно из-за развертывания Россией новейшего российского комплекса ПВО. Об этом сообщает Avia.pro.

По данным издания, военнослужащие РФ развернули на территории полуострова зенитно-ракетные комплексы С-350 "Витязь". Тем самым они привлекли к себе внимание авиации НАТО. В пресс-службе Альянса отметили, что не располагают никакими данными относительно вышеуказанных ЗРК.

В Южном военном округе подтвердили наличие "Витязей". Об этом сообщил командующий войсками округа генерал армии Александр Дворников. По его словам, комплекс был принят на вооружение в 2021 году.

По своим характеристикам С-350 предназначен для борьбы как с аэродинамическими, так и баллистическими целями. Александр Дворников, командующий войсками округа

Военные эксперты отмечают, что активность Альянса вблизи границ с Крымом наблюдается уже на протяжении более двух недель. Для их сопровождения российские военнослужащие используют истребители. Сообщается, что за последние дни авиация РФ для этого поднималась в небо несколько раз.

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