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Названа причина активности НАТО у границ Крыма
Сегодня, 13:58
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phil_k

Названа причина активности НАТО у границ Крыма

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Альянс заинтересовался новейшими российскими ЗРК.

Военная авиация НАТО стала проявлять активность у границ Крыма предположительно из-за развертывания Россией новейшего российского комплекса ПВО. Об этом сообщает Avia.pro.

По данным издания, военнослужащие РФ развернули на территории полуострова зенитно-ракетные комплексы С-350 "Витязь". Тем самым они привлекли к себе внимание авиации НАТО. В пресс-службе Альянса отметили, что не располагают никакими данными относительно вышеуказанных ЗРК.

В Южном военном округе подтвердили наличие "Витязей". Об этом сообщил командующий войсками округа генерал армии Александр Дворников.  По его словам, комплекс был принят на вооружение в 2021 году.

По своим характеристикам С-350 предназначен для борьбы как с аэродинамическими, так и баллистическими целями.

Александр Дворников, командующий войсками округа

Военные эксперты отмечают, что активность Альянса вблизи границ с Крымом наблюдается уже на протяжении более двух недель. Для их сопровождения российские военнослужащие используют истребители. Сообщается, что за последние дни авиация РФ для этого поднималась в небо несколько раз.

Ранее мы сообщали, что в США обеспокоены тем, что Россия не показала гиперзвуковое оружие на параде Победы.

Фото: pixabay.com

Теги: александр дворников, зрк, крым, нато, с-350 витязь, южный военный округ
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей,

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