Огонь мог возникнуть из-за неосторожного обращения с бытовыми приборами.

Названа предварительная причина пожара в лаборатории ФМБА в Подмосковье. Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщил представитель экстренной службы по региону. Источник уточнил, что инцидент произошел на территории Научного центра биомедицинских технологий в городе Красногорск. На данный момент эксперты подозревают, что возгорание началось вследствие неосторожного обращения с бытовым оборудованием.

Предварительная версия - человеческий фактор, неосторожное обращение с бытовой техникой представитель экстренного ведомства

Напомним, что на момент пожара лаборатория была закрыта. Там погибли около 300 подопытных мышей. Однако данная информация официально не подтверждалась. В ФМБА заявили журналистам, что животных на месте инцидента не было. Пожар охватил несколько сотен квадратных метров. Спасатели рассказали, что в здании рухнула крыша.

Утром на улице Фучика тушили бытовки на 300 квадратных метрах.

Видео: YouTube / Новости HD