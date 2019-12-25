Утром на улице Фучика тушили бытовки на 300 квадратных метрах

Пострадавших нет.

В шестом часу утра в пятницу, 11 декабря, петербургские пожарные получили сообщение о возгорании у дома №17 по улице Фучика. Об этом рассказали в пресс-службе городского МЧС.

Как выяснилось, огонь охватил бытовки на площади 300 квадратных метров. Что стало причиной пожара – не уточняется, пострадавших в огне не оказалось. Пожар потушили спустя час с небольшим силами 17 человек и четырех единиц техники.

Ранее мы рассказывали, что на Парфеновской улице нашли два старых боеприпаса.

Фото: Дмитрий Невольников, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"