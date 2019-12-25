На Парфеновской улице нашли два старых боеприпаса

Незадолго до полудня в субботу, 5 декабря, на Парфеновской улице в Адмиралтейском районе Петербурга обнаружили старые боеприпасы. Как рассказали в МЧС, у дома №7 корпус 3 велись земляные работы, в ходе которых и показались два артиллерийских снаряда.
Боеприпасы, пролежавшие в земле со времен Великой Отечественной войны признали неразорвавшимися и опасными, их вывезли на специализированный полигон для уничтожения.
Ранее мы рассказывали, что из горящего жилого дома на улице Громова эвакуировали жильцов.
Фото: Piter.TV
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