На Парфеновской улице нашли два старых боеприпаса

Снаряды показались во время земляных работ.

Незадолго до полудня в субботу, 5 декабря, на Парфеновской улице в Адмиралтейском районе Петербурга обнаружили старые боеприпасы. Как рассказали в МЧС, у дома №7 корпус 3 велись земляные работы, в ходе которых и показались два артиллерийских снаряда.

Боеприпасы, пролежавшие в земле со времен Великой Отечественной войны признали неразорвавшимися и опасными, их вывезли на специализированный полигон для уничтожения.

Ранее мы рассказывали, что из горящего жилого дома на улице Громова эвакуировали жильцов.

Фото: Piter.TV