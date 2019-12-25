Из горящего жилого дома на улице Громова эвакуировали жильцов

Некоторые отказались выходить на улицу.

Днем 1-го декабря в Красногвардейском районе загорелась квартира в жилом доме. Спасатели эвакуировали с четвертого этажа женщину, мужчину спасти не удалось. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре в доме №12 по улице Громова поступило в 16:19. В огне оказались две комнаты и коридор, он охватил 28 кв. метров. Всего в квартире три комнаты.

В 16:59 пожар ликвидировали.

20 местных жителей вывели по маршевой лестнице. Погибшим оказался мужчина 1970-го года рождения.

Как узнал Piter.TV от источника, в двух квартирах, находящихся выше, от эвакуации отказались.

Фото из архива пресс-службы ГУ МЧС по СПб