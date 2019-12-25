Водитель автобуса должен был уступить дорогу грузовику.

Названа предварительная причина ДТП с автобусом под Новосибирском. В региональной прокуратуре уточнили, что рейсовый автобус на трассе Р-256 должен был уступить дорогу грузовому транспорту, но не сделал этого. В результате на 108-ом километре ПАЗ и DAF столкнулись. Авария унесла жизнь одного человека 1965 года рождения, еще девять пострадавших госпитализированы. Шестеро пациентов находятся в тяжелом состоянии, еще трое - в крайне тяжелом. Известно, что погиб водитель автобуса.

Прокуратура проверит исполнение законодательства об организации пассажирских перевозок в муниципальном унитарном предприятии "Черепановское пассажирское автотранспортное предприятие", которому принадлежит рейсовый автобус, а также исполнение законодательства о безопасности дорожного движения сообщение прокуратуры

В "РИА Новостях" уточнили, что по предварительным сведениям водитель автобуса выезжал на трассу с второстепенной дороги. Ему навстречу двигался грузовик. Он направлялся со стороны Новосибирска к Барнаулу.

Число пострадавших в ДТП с автобусом под Новосибирском выросло до девяти.

Фото: Вконтакте/Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"