В больнице по региону уточнили, что к ним доставили девять человек после смертельной аварии на трассе Р-256.

Число пострадавших в ДТП с автобусом под Новосибирском выросло до девяти. Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщил представитель областного Минздрава. Чиновник сослался на данные, полученные от больницы, куда поступили пассажиры столкнувшегося на трассе Р-256 с грузовиком DAF рейсового ПАЗ. Инцидент произошел утром 26 декабря на 108-ом километре дороги в Черепановском районе.

По данным Черепановской райбольницы, пострадали девять человек. Трое из них - в очень тяжелом состоянии, шестеро - просто в тяжелом состоянии представительница Минздрава по региону

Напомним, что водитель рейсового автобуса погиб на месте. Известно, что транспорт направлялся из села Ярки до Майского. Водитель грузовика следовал по встречной полосе движения. Его пунктом назначения был город Барнаул.

В ДТП с автобусом в Новосибирской области погиб один человек.

Фото: Piter.tv, Вконтакте/Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"