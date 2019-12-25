Жертвой аварии стал водитель рейсового автобуса.

В ДТП с автобусом в Новосибирской области погиб один человек. Об этом журналистам рассказали представители МВД по региону. Полиция располагает данными о семерых пострадавших из-за столкновения на дороге Р-256 Черепановского района рейсового ПАЗ и грузовика DAF. Трагедия произошла около 8 часов утра 26 декабря по местному времени (04:00 по московскому времени) на 108-ом километре трассы.

Произошло столкновение пассажирского рейсового автобуса ПАЗ, двигавшегося по маршруту село Ярки - село Майское, с грузовым автомобилем DAF, который двигался со стороны Новосибирска в сторону Барнаула заявление полиции

Известно, что на месте автомобильной аварии погиб мужчина 1965 года рождения. Водитель автобуса скончался от полученных травм. В местную больницу были доставлены шестеро пассажиров и 32-летний водитель грузовика. Остальных пассажиров к пункту назначения доставило другое транспортное средство. По предварительным данным, в салоне рейсового ПАЗ было не более 15 человек. Точное число устанавливается, так как люди могли добраться до места на попутных машинах.

В Новосибирской области подростки напали на водителя такси и угнали автомобиль.

Фото: Piter.tv, Вконтакте/Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"