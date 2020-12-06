Возбуждено уголовное дело.

В Новосибирской области подростки напали на водителя такси и угнали автомобиль. Об этом сообщил старший помощник руководителя областного следственного управления СК РФ по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Инцидент произошел в Первомайском районе ночью 4 декабря. Четверо местных жителей, трое из которых несовершеннолетние, напали на женщину-таксиста и попытались угнать у неё автомобиль Honda Fit, припаркованный около продуктового магазина. Подозреваемым удалось совершить угон, однако в какой-то момент они не справились с управлением и угодили в сугроб. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД.

В угоне подозревается 23-летний молодой человек, один 16-летний и два 15-летних подростка. Все они на момент инцидента были в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранительные органы изъяли транспортное средство и отправили фигурантов под стражу.

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Видео: ВК/Новосибирск