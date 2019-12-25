В Гидрометцентре спрогнозировали волну холода в ряде регионов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя организации Романа Вильфанда.
Температура опустится на 7-10 градусов ниже нормы. По мнению синоптиков, это опасное явление. Как правило волной холода называют падение зимних температур ниже нормы в течение долгого времени.
В период до 9 декабря в северных, центральных районах, а также южных районах Астраханской области аномально холодная погода – ниже нормы на 10 градусов. Аналогичная ситуация в Оренбургской области, Самарской области, там температура ниже нормы на 9 градусов и более.
- Роман Вильфанд, глава Гидрометцентра
Данная информация направляется властным структурам и коммунальным службам указанных регионов. По словам Вильфанда, они должны оперативно минимизировать последствия волн холода. Необходимо заранее подготовиться и обеспечить теплом все жилые помещения.
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Фото: pixabay
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