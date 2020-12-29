Названа дата выхода сериала "Легенды" от Marvel на Disney+

Выход первой серии назначен на 15 января.

Названа дата выхода сериала "Легенды" от студии Marvel на цифровой платформе Disney+. Об этом представители студии написали в своем Twitter-аккаунте накануне. Выход первой серии проекта назначен на 15 января, а его героями станут Ванда Максимофф и Вижн – супергерои, получившие свой отдельный сериал.

Создател и отмечают, что эту серию лучше смотреть до знакомства с персонажами в отдельном мире. Центром повествования сериала станут персонажи комиксовой "Саги бесконечности".

Накануне студия Marvel опубликовала новый ретро-трейлер сериала "ВандаВижн".

Видео: YouTube / Marvel Entertainment