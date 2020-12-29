Marvel опубликовал новый трейлер ретро сериал "ВандаВижн"

Премьера сериала пройдет на потоковом сервисе Disney+ 15 января.

В сети появился новый тизер сериала "Ванда/Вижн" от Marvel. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале Marvel Entertainment.

По сюжету Вижн, который ранее погиб от рук Таноса, каким-то образом воскрес и живет счастливой жизнью с Вандой в американском пригороде. Другие детали мини-сериала пока не раскрываются. По словам экспертов, сериал "ВандаВижн" каким-то образом будет связан с фильмом "Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия".

Премьера состоится на потоковом сервисе Disney+ 15 января.

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Видео: YouTube / Marvel Entertainment