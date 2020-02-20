Названа дата выхода последних "Звездных войн"

Релиз финального эпизода саги "Скайуокер. Восход" в онлайн-кинотеатрах анонсирован на 17 марта.

В четверг, 20 февраля, стало известно о том, что релиз финального эпизода саги "Скайуокер. Восход" в онлайн-кинотеатрах анонсирован на 17 марта. Соответствующая информация опубликована на YouTube-канале "Звездных войн".

Кромет того, прокатчики анонсировали выход "Звездный войн" на Blu-Ray кинолента выйдет 31 марта текущего года. Отмечается, что оба издания будут дополнены бонусным контентом и документальным фильмом о съемках.

Кроме того, студия намерена переиздать все предыдущие части "Звездных войн" в 4K-качестве.

Ранее мы сообщали о том, что связанный с Михалковым фонд получил субсидии от Минкультуры.

Видео:Star Wars/YouTube