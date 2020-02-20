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Связанный с Михалковым фонд получил субсидии от Минкультуры

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Он стал модератором проектов, которые финансирует министерство.

Минкульт выделил Российскому фонду кино, одним из учредителей которого является Никита Михалков, субсидии в размере 2,8 млрд рублей. Фонд станет модератором проектов, которые финансирует министерство.

Согласно данным на едином портале бюджетной системы, Российский фонд культуры получил субсидии сразу на три года. В 2020 году суммарно перечислили 762,5 млн рублей, в 2021-2022 гг. – по 1 млрд рублей. Ранее размер субсидий, предоставленных фонду от Минкультуры не превышал 214 млн рублей. К слову, в 2018 году фонд вообще не получил никаких денег.

Ранее мы писали, что Союз кинематографистов попросил ускорить смену директора "Ленфильма".

Теги: минкульт, никита михалков, субсидии
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня, Культура,

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