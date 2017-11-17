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Стала известна дата выхода фильма Серебренникова о Цое в прокат
Сегодня, 11:42
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Alena_Zinovieva
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Стала известна дата выхода фильма Серебренникова о Цое в прокат

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Фильм "Лето" выйдет в прокат 7 июня.

Фильм Кирилла Серебренникова "Лето" выйдет в прокат 7 июня. Эту информацию озвучил генеральный директор российской кинопрокатной компании WDSSPR Антон Сиренко в ходе 105-го Российского кинорынка. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, что сюжет картины основан на малоизвестных фактах биографии рок-музыканта Виктора Цоя. История разворачивается летом 1981 года в Ленинграде. В это время под влиянием Led Zeppelin, Дэвида Боуи и других западных рок-звезд зарождается русский рок. В основе фильма — история знакомства и взаимоотношений 19-летнего Цоя, 26-летнего Майка Науменко и его жены Натальи, а также запись первого альбома легендарного певца, лидера группы "Кино".

Напомним, что сам Серебренников находится сейчас под домашним арестом по делу "Пятой студии". Ранее мы писали о включении фильма "Лето" в программу Каннского кинофестиваля. Оргкомитет пригласил его лично представить свою картину во Франции.

Фото: Charades

Теги: дата выхода в прокат фильма лето , кирилл серебренников , фильм лето , фильм о цое
Категории: Лента новостей Новости России

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