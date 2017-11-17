Стала известна дата выхода фильма Серебренникова о Цое в прокат

Фильм "Лето" выйдет в прокат 7 июня.

Фильм Кирилла Серебренникова "Лето" выйдет в прокат 7 июня. Эту информацию озвучил генеральный директор российской кинопрокатной компании WDSSPR Антон Сиренко в ходе 105-го Российского кинорынка. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, что сюжет картины основан на малоизвестных фактах биографии рок-музыканта Виктора Цоя. История разворачивается летом 1981 года в Ленинграде. В это время под влиянием Led Zeppelin, Дэвида Боуи и других западных рок-звезд зарождается русский рок. В основе фильма — история знакомства и взаимоотношений 19-летнего Цоя, 26-летнего Майка Науменко и его жены Натальи, а также запись первого альбома легендарного певца, лидера группы "Кино".

Напомним, что сам Серебренников находится сейчас под домашним арестом по делу "Пятой студии". Ранее мы писали о включении фильма "Лето" в программу Каннского кинофестиваля. Оргкомитет пригласил его лично представить свою картину во Франции.

Фото: Charades