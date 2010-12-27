Новый фильм Серебренникова "Лето" вошел в программу Каннского кинофестиваля

Режиссер получит личное приглашение и сам представит свою картину на просмотре.

Новый фильм российского кинорежиссера Кирилла Серебренникова "Лето" вошел в программу Каннского фестиваля. Об этом сообщил директор просмотра Тьерри Фремо на пресс-конференции в Париже.

Этот фильм рассказывает об истории рока и совершает погружение в эпоху Брежнева, красочно передавая эту жизнь на экране. Мы очень рады представить у себя этот фильм. Тьерри Фремо

Директор фестиваля сообщил, что режиссер получит личное приглашение и сам представит свою картину на просмотре.

Отметим, что сюжет картины основан на малоизвестных фактах биографии Цоя. Действие разворачивается летом 1981 года в Ленинграде. Именно в это время под влиянием Led Zeppelin, Дэвида Боуи и других западных рок-звезд зарождается русский рок.

В основе сюжета — история знакомства и отношений 19-летнего Цоя, 26-летнего Майка Науменко и его жены Натальи, а также запись первого альбома легендарного певца.

Ранее мы писали, что Гребенщиков жестко раскритиковал фильм Серебренникова "Лето" за совокупления и доносы.

Фото: Charades и страница в Facebook Кирилла Серебренникова