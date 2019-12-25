Названа дата начала общественных работ в Ленобласти

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление о предоставлении жителям возможности заработка на общественных работах в сфере дорожного хозяйства. Об этом сообщил официальный telegram-канал областного правительства.
Датой начала работ объявлено 25 мая. К трудовой деятельности привлекут граждан, оставшихся без источника дохода в период эпидемии и временно неработающие сотрудники закрытых предприятий. Для проведения работ ДРСУ Ленобласти будет выделять средства на конкурсной основе.
Оплата составит 24 тысячи 260 рублей в месяц. Средства выделят из регионального бюджета.
Ранее мы рассказали о том, что Смольный напомнил, как пожилым получить выплату за самоизоляцию.
Фото: Piter.TV, telegram / lenobladminka
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