Названа дата начала общественных работ в Ленобласти

Жители смогут заработать почти 25 тысяч рублей в месяц, ремонтируя дороги.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление о предоставлении жителям возможности заработка на общественных работах в сфере дорожного хозяйства. Об этом сообщил официальный telegram-канал областного правительства.

Датой начала работ объявлено 25 мая. К трудовой деятельности привлекут граждан, оставшихся без источника дохода в период эпидемии и временно неработающие сотрудники закрытых предприятий. Для проведения работ ДРСУ Ленобласти будет выделять средства на конкурсной основе.

Оплата составит 24 тысячи 260 рублей в месяц. Средства выделят из регионального бюджета.

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Фото: Piter.TV, telegram / lenobladminka