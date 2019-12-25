Смольный напомнил, как пожилым получить выплату за самоизоляцию

Выплату можно будет получить после снятия ограничительных мер.

Город установил порядок предоставления жителям старше 65 лет единовременной денежной выплаты в размере 2 тысяч рублей.

Выплату можно будет получить после снятия ограничительных мер. Чтобы это сделать, нужно скачать специальное уведомление, заполнить его и отправить его на электронную почту своей районной администрации. Письмо можно отправить через почтовое отделение опустить его в специально установленный ящик в здании администрации.

Автоматически выплату начислят петербуржцам, достигшим возраста 80 лет и старше или являющимся инвалидами 1 группы, достигшим возраста 74 и старше лет и являющихся инвалидами 2 группы, а также старше 65 лет, находящихся на социальном обслуживании на дому.

Ранее мы писали, что медработники Ленобласти получат выплаты до 20 мая.

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