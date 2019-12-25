Медработники Ленобласти получат выплаты до 20 мая

Вопрос жителей к губернатору области о выплатах стал неожиданным.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, отвечая на вопросы жителей региона, рассказал, когда получат выплаты медработники.

Врачи, работающие с коронавирусными пациентами, получат выплаты до среды, 20 мая. К федеральным выплатам область решила добавить еще и региональные доплаты. На эти цели в бюджете выделили 130 миллионов рублей. Остатки федеральных начислений поступили медикам 17 мая.

Ранее мы писали, что в Минздраве назвали число медиков, получивших дополнительные выплаты.

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