В Минздраве назвали число медиков, получивших дополнительные выплаты

Данные надбавки прописаны в постановлении правительства №484.

В Минздраве назвали число медиков, которые работают с больными коронавирусом, получивших дополнительные выплаты. Об этом рассказала заместитель главы Минздрава России Татьяна Семёнова в эфире "России-1".

По её словам, по всей стране дополнительные выплаты, обещанные президентом России Владимиром Путиным, получили 123 тысячи медицинских работников. Данные надбавки прописаны в постановлении правительства №484.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин возмутился работой тех, кто рассчитывал выплаты медикам, работающим с больными коронавирусом, по часам и минутам. Глава кабмина считает, что этим чиновникам должно быть стыдно.

Видео: government.ru