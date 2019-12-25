Жителей ЛО, которые лишись работы из-за коронавируса, задействуют на дорожных работах

Трудоустроиться могут 1 - 1,5 тысячи человек, потерявших доход.

Жители Ленобласти, которые потеряли доход из-за пандемии коронавируса, могут устроиться в дорожном хозяйстве и сфере экологии. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

Горожане смогут заняться уборкой полос отвода, вырубкой кустарников и веток на обочинах и так далее. Правительство региона согласовывает проект постановления о введении общественных работ в качестве дополнительного заработка для тех, кто лишился работы в период коронавируса.

Ранее мы писали, что выпускной в вузах пройдет в середине лета.

Фото: Piter.TV