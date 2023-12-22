Ленобласть получила рекордный профицит бюджета в 2023 году

Регион несет прямые затраты на поддержку новых территорий, включая Енакиево.

В рамках заседания правительства Ленобласти 25 апреля первый заместитель председателя правительства региона и председатель комитета по финансам Роман Марков представил доклад о выполнении областного бюджета за 2023 год.

По словам зампреда правительства, регион несет прямые затраты на поддержку новых территорий, включая Енакиево. Марков подчеркнул, что важно, чтобы эти территории чувствовали понимание и поддержку, будто они члены единой семьи.

В ходе своего доклада, Роман Марков сообщил, что доходы областного бюджета Ленинградской области за 2023 год составили 252,5 млрд рублей.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти предложили газифицировать дома в садоводствах вне границ населенных пунктов.

Фото: пресс-служба ЗакСа Ленобласти