Выпускной в вузах пройдет в середине лета

В некоторых регионах, если ситуация с коронавирусом будет благоприятна, выпускной проведут в традиционном формате.

Всероссийский выпускной в вузах планируют провести в начале июля, сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Скорее всего его проведут онлайн, однако в некоторых регионах возможен традиционный формат. Чтобы окончить 77% вузов страны необходимо защитить ВКР и сдать государственные экзамены. В остальных случаях нужно только защитить диплом.

Напомним, что в петербургских вузах увеличили число бюджетных мест.

Ранее мы писали, что ЕГЭ нельзя отменить, и коронавирус не мешает подготовке к нему.

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