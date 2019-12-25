Число мест увеличили на 860.

Председатель комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов в рамках пресс-конференции ТАСС поделился, что в петербургских вузах увеличили число бюджетных мест.

Он уточнил, что места были утверждены еще в прошлом году. Так, будущим специалистам и бакалаврам предоставят 27856 бюджетных мест, что на 860 мест больше.

Максимов рассказал, что популярностью пользуются инженерное дело, научно-технологические специальности, а также математические, гуманитарные и педагогические науки.

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