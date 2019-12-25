  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В петербургских вузах увеличили число бюджетных мест
Сегодня, 18:59
45
smirenny

В петербургских вузах увеличили число бюджетных мест

0 0

Число мест увеличили на 860.

Председатель комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов в рамках пресс-конференции ТАСС поделился, что в петербургских вузах увеличили число бюджетных мест. 

Он уточнил, что места были утверждены еще в прошлом году. Так, будущим специалистам и бакалаврам предоставят 27856 бюджетных мест, что на 860 мест больше.

Максимов рассказал, что популярностью пользуются инженерное дело, научно-технологические специальности, а также математические, гуманитарные и педагогические науки.

Ранее мы писали, что Рособрнадзор назвал возможную дату начала ЕГЭ.

Фото: pixabay

Теги: бюджетное место, бюджетные места в вузах, вузы петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии