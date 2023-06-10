Число бюджетных мест в петербургских вузах пообещали увеличить к 2030 году

Согласно данным текущего года, на бюджет в вузы города поступило более 31 тыс. абитуриентов.

До 2030-го года власти Петербурга намерены увеличить количество бюджетных мест в вузах города. Как сообщают в пресс-службе Смольного, правительство активно активно наращивает число финансируемых из бюджета мест для потенциальных студентов, чтобы обеспечить подготовку как можно большего количества квалифицированных специалистов для экономики.

Согласно данным, которыми поделился министр науки и высшего образования Валерий Фальков в разговоре с Президентом Росcии Владимиром Путиным, в вузах страны в нынешнем году организовано рекордное количество бюджетных мест – 592 тыс.

В Санкт-Петербурге число бюджетных мест, на которые поступили абитуриенты, превышает 31 тыс., что больше прошлогодних показателей. Губернатор города Александр Беглов отметил, что особое внимание уделяется инженерным специальностям – именно на них, по заверениям главы Петербурга, приходится 57% всех бюджетных мест.

Ранее сообщалось, что многодетные семьи с детьми-студентами из Петербурга будут поставлены на жилищный учет.

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