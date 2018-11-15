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Многодетные семьи с детьми-студентами из Петербурга будут поставлены на жилищный учет
Сегодня, 21:24
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Многодетные семьи с детьми-студентами из Петербурга будут поставлены на жилищный учет

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Соответствующий закон накануне подписал губернатор города.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Санкт-Петербурга в жилищной сфере". Законопроект призван расширить объем жилищных прав для многодетных семей с тремя и больше детьми, – сообщают в пресс-службе Смольного.

Изменения касаются законов "О содействии Санкт-Петербурга в улучшении жилищных условий граждан" и "О порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях и предоставлении жилых помещений по договорам социального найма в Санкт-Петербурге".

Благодаря нововведению объем правовых гарантий жилищных прав многодетных семей увеличится. Теперь на жилищный учет без признания малоимущими смогут встать граждане, имеющие трех или более детей возраста не старше 18-ти или 23-х лет. Во втором случае ребенок должен будет обучаться на очной форме обучения в университете или колледже.

Ранее мы сообщали о том, что в ЗакСе рассматривают законопроект, который позволит студентам-сиротам из частных учебных заведений бесплатно ездить на общественном транспорте.

Фото: freepik.com

Теги: жилищный учет, льготы многодетным семьям, расширение жилищных прав
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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