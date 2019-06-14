Студентам-сиротам частных образовательных учреждений предоставят бесплатный проезд

На данный момент льготные условия имеют только те сироты, которые учатся в государственных колледжах и вузах.

В петербургском парламенте состоялось заседание депутатов из постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению. На заседании рассмотрели законопроект, касающийся льготных условий проезда на общественном транспорте для студентов-сирот частных учебных заведений, – следует из сообщения пресс-службы Законодательного Собрания.

Вопрос о льготах для студентов, оставшихся без попечения родителей, рассматривался на сессии комиссии по соцполитике в первую очередь. В настоящий момент бесплатный проезд в общественном транспорте имеют только сироты, обучающиеся в государственных образовательных учреждениях. Цель законопроекта – распространить льготные условия в том числе и на студентов очных отделений частных колледжей и вузов. Комиссия единогласно приняла решение о поддержке данного проекта.

Ранее стало известно о том, что в Ленобласти планируют выплачивать дополнительную стипендию студентам из числа детей-сирот.

Фото: Законодательное Собрание Санкт-Петербурга