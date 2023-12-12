Петербург оказался вторым в РФ по количеству бюджетных мест в вузах

В этом году на программы бакалавриата и специалитета выделено 447,4 тыс. бюджетных мест.

Петербург занял второе место в стране по количеству бюджетных мест в вузах. Об этом 14 июля пишет ТАСС, ссылаясь на данные Минобрнауки РФ.

В этом году на программы бакалавриата и специалитета выделено 447,4 тыс. бюджетных мест по трем формам обучения – очной, очно-заочной и заочной. Из школ выпустились около 635 тыс. учеников 11 класса.

Больше всего бюджетных мест на программы бакалавриата и специалитета выделено вузам Москвы – 65,5 тыс. или порядка 15% от общего числа. На втором месте оказался Петербург с 33,7 тыс. мест или 7,5%. После столиц идут Республика Татарстан – 16,7 тыс. или 3,7% мест, Свердловская область – 14,2 тыс. или 3,2% мест и Ростовская область – 13,4 тыс. мест или 3%.

Ранее на Piter.TV: в петербургских вузах переписывают учебные программы.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)