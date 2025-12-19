В ГД просят согласовывать бюджетные места в вузах с регионами и работодателями

Яна Лантратова предложила разработать резерв бюджетных мест для их оперативного перераспределения.

Руководитель профильного комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова из партии "Справедливая Россия" направила письмо министру науки и высшего образования Валерию Фалькову с инициативой ввести обязательное согласование контрольных цифр приема (КЦП) на бюджетные места в отечественных вузах с региональными властями и местными работодателями. Текст соответствующего документа по СМИ распространила пресс-служба политика. Законодатель уточнила в нем, что на текущий момент по стране распределение бюджетных мест часто не совпадает с запросами предприятий и субъектов РФ. В результате такая тенденция сказывается на дефиците профессиональных кадров в ключевых для экономики сферах, недоиспользованию инфраструктуры вузов и снижению качества подготовки молодых специалистов. В парламенте видят, что проблема охватила многие регионы. Особенно нехватка заметна в аграрных, инженерных, энергетических, транспортных и экологических направлениях профессиональной подготовки, в которых спрос на кадры во многом зависит от особенностей занимаемой территории.

Целесообразно нормативно закрепить ежегодную процедуру согласования заявок на КЦП по профильным направлениям подготовки с органами исполнительной власти субъектов РФ, с федеральными органами исполнительной власти отраслевого регулирования, а также с работодателями, готовыми подтверждать спрос через заявки на целевое обучение и обязательства по практической подготовке и трудоустройству. Яна Лантратова, депутат ГД РФ

Дополнительно депутат предложила Минобранауки России ввести механизм "защитного минимума" бюджетных мест по направлениям, важным для кадровой устойчивости приоритетных отраслей и критической инфраструктуры страны. Такое решение поможет государству избежать ситуации, когда при наличии подтвержденной потребности регионов по отдельным рабочим специальностям устанавливаются нулевые показатели приема кандидатов. В целях повышения прозрачности процессов Яна Лантратова предложила ввести в России обязательное обоснование отклонений утвержденных КЦП от заявок вузов. По ее словам, также требуется подумать о формировании особого механизма апелляции и оперативной корректировки объемов приема студентов до начала приемной кампании.

