Как менялось количество бюджетных мест в вузах Петербурга за 5 лет

Средний показатель поданных в государственные вузы Санкт‑Петербурга заявлений вырос: в 2025 году составил 20,87 заявлений/место, в 2024 году – 19,53 заявлений/место

Наступило начало нового учебного года – самое время подвести итоги приемной кампании в Петербурге. По данным Минобрнауки, в вузы Санкт‑Петербурга было подано 1 048 000 заявлений (в 2024 году – 855 тысяч). Из них на бюджетные места – 673 тысячи заявлений (в 2024 году – 611 тысяч). Средний показатель поданных в государственные вузы Санкт‑Петербурга заявлений вырос: в 2025 году составил 20,87 заявлений/место, в 2024 году – 19,53 заявлений/место. Piter.TV решил проследить, как менялось количество бюджетных мест на бакалавриате и специалитете в ведущих вузах Санкт-Петербурга за последние 5 лет.

За последние пять лет количество бюджетных мест в петербургских вузах заметно выросло.

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) увеличил набор с 2016 мест в 2021 году до 2588 мест в 2025-м. Рост оказался достаточно плавным, но стабильным — каждый год университет открывал дополнительные места для абитуриентов.

Политехнический университет Петра Великого остаётся лидером по числу бюджетных мест. В 2021 году их было 2958, а к 2025-му показатель достиг 3395. Максимальный прирост пришёлся на 2022 год, когда количество мест сразу выросло более чем на 350.

Университет ИТМО также расширил приём, хотя темпы роста были умеренными. В 2021 году в университете было 1328 бюджетных мест, к 2025-му — уже 1485.

Горный университет показал наиболее динамичный рост. За пять лет количество бюджетных мест увеличилось с 1831 до 2200, особенно заметный скачок произошёл в 2025 году.

ЛЭТИ в отличие от других вузов не демонстрирует такого значительного роста: после небольшого снижения в 2022–2023 годах количество бюджетных мест восстановилось и в 2025 году составило 1572, лишь немного больше уровня 2021 года.

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена укрепил позиции: если в 2021 году здесь было 1346 мест, то к 2025-му — уже 1771. При этом ключевой прирост произошёл в последние два года.

Инфографика: Piter.tv (источник: сайты вузов)

Таким образом, Петербургские вузы продолжают расширять возможности для абитуриентов, увеличивая число бюджетных мест и сохраняя конкурентную приёмную кампанию.

Коллаж: Piter.TV/Freepik/Wikimedia Commons