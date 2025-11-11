Жители Северо-Запада инвестируют в знания: Сбербанк выдал в кредит на образование 2,7 млрд рублей в первом квартале 2026 года

В первом квартале 2026 года студенты и абитуриенты Северо-Западного федерального округа получили в Сбере образовательные кредиты на 2,7 млрд рублей. Это на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Лидирует по спросу Санкт-Петербург: на него пришлось 87% всего объёма кредитования. Второе место — у Ленинградской области, третье — у Калининградской.

По динамике оформления в лидерах Республика Коми (+56%), Мурманская (+45%) и Архангельская области (+42%). Также выше среднего по СЗФО рост в Калининградской области (+39%) и Санкт-Петербурге (+35%).

На начало апреля 2026 года средний размер образовательного кредита составил на Северо-Западе 343 тысячи рублей. Максимальный показатель в Санкт-Петербурге — 371 тыс. рублей, минимальный — в Республике Коми (197,6 тыс. рублей).

Сегодня получить образование стало проще с финансовой точки зрения. С льготным кредитом студенту не нужно искать деньги на оплату — это снимает напряжение и позволяет сосредоточиться на знаниях. Безусловно, проще и родителям: отпадает необходимость годами копить на учёбу ребёнка. Кроме сниженной ставки, по такому кредиту студент платит только часть процентов во время обучения и ещё 9 месяцев после него, а на полное погашение даётся целых 15 лет. Это реалистичный и работающий сценарий, который стал возможен благодаря государственной поддержке. Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка

Ставка на образовательный кредит с господдержкой в Сбере – 3% годовых. Оформить кредит можно, даже не имея работы. Не нужно ни справки о доходах, ни залога, ни поручителя. Достаточно заполнить заявление, иметь договор с вузом и счёт на оплату обучения. Кредит можно взять на оплату любого периода учёбы в любом российском вузе, имеющем лицензию и аккредитацию: семестр, год или весь курс бакалавриата, магистратуры или аспирантуры.

Погашение кредита предусматривает льготный период на весь срок обучения плюс девять месяцев, во время которого студент может не погашать основной долг, а только проценты по кредиту. Это даёт выпускнику время на то, чтобы найти работу, пройти испытательный срок и начать самостоятельно погашать кредит.

Процесс получения кредита в Сбербанке простой и понятный: клиент подписывает договор с вузом о платном обучении, подаёт об этом документы в отделение Сбербанка, и, когда банк одобрит кредит, сумма будет зачислена на счёт вуза. Погашать кредит можно через цифровые каналы банка – Сбербанк Онлайн и его мобильное приложение.

