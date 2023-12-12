В петербургских вузах переписывают учебные программы

Причиной этому стало решение Минобрнауки РФ от мая 2024 года об уходе от так называемой Болонской системы образования.

В вузах Петербурга начали переписывать учебные программы. Причиной этому стало решение Минобрнауки РФ от мая 2024 года об уходе от так называемой Болонской системы образования, пишет "Деловой Петербург".

Болонская система образования включает обучение в течение 4 лет на бакалавриате и 2 лет – в магистратуре. По указу президента РФ "О некоторых вопросах совершенствования системы высшего образования" со следующего года в вузах появится два типа образования. Речь идет о базовом высшем (4-6 лет) и специализированном высшем (1-3 года).

Теперь вчерашнему выпускнику не потребуется получать образование в два шага (после бакалавриата сразу же поступать в магистратуру), чтобы на выходе доказать работодателю свою образовательную состоятельность. После завершения обучения выпускник сможет получить диплом, где будет фигурировать не обобщенная и часто не понятная работодателю степень бакалавра, а конкретная квалификация – "историк", "учитель математики", "молекулярный биолог" или "инженер управления качеством". Минобрнауки РФ

Большая часть вузов Петербурга в настоящее время ожидает решения и конкретные рекомендация Минобрнауки РФ. При этом к обновлениям фактически готовятся уже все.

Ранее мы рассказывали о том, что приемная кампания в петербургские вузы стартовала 20 июня.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)