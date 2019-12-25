Эксперт: ЕГЭ нельзя отменить и коронавирус не мешает подготовке к нему

Председатель Всероссийского педагогического собрания в Петербурге Константин Тхостов рассказал в онлайн-эфире на тему "Как сдавать ЕГЭ в 2020 году?", который прошел в пресс-центре Медиагруппы "Патриот", ЕГЭ отменить никак нельзя, в отличие от ОГЭ.
Без результатов единого государственного экзамена школьники не смогут получить аттестат и поступить в вузы. По мнению Тхостова, школьники уже прошли всю программу и сейчас в тонусе, важно, чтобы они не выгорели до экзаменов.
Отметим, что ЕГЭ будут сдавать только те школьники, которые решили получить высшее образование.
Посмотреть новые правила и сроки можно здесь. Напомним, что эксперты рассказали, как изменится прием в вузы Петербурга из-за коронавируса.
Ранее мы писали, что в петербургских вузах увеличили число бюджетных мест.
Фото: pixabay
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