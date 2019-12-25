  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Эксперт: ЕГЭ нельзя отменить и коронавирус не мешает подготовке к нему
Сегодня, 20:11
209
smirenny

Эксперт: ЕГЭ нельзя отменить и коронавирус не мешает подготовке к нему

0 0

Без ЕГЭ нельзя получить аттестат и поступить в вуз.

Председатель Всероссийского педагогического собрания в Петербурге Константин Тхостов рассказал в онлайн-эфире на тему "Как сдавать ЕГЭ в 2020 году?", который прошел в пресс-центре Медиагруппы "Патриот", ЕГЭ отменить никак нельзя, в отличие от ОГЭ.

Без результатов единого государственного экзамена школьники не смогут получить аттестат и поступить в вузы. По мнению Тхостова, школьники уже прошли всю программу и сейчас в тонусе, важно, чтобы они не выгорели до экзаменов.

Отметим, что ЕГЭ будут сдавать только те школьники, которые решили получить высшее образование. 

Посмотреть новые правила и сроки можно здесь. Напомним, что эксперты рассказали, как изменится прием в вузы Петербурга из-за коронавируса.

Ранее мы писали, что в петербургских вузах увеличили число бюджетных мест.

Фото: pixabay

Теги: вуз, егэ, коронавирус, перенос егэ
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии