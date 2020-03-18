Журналисты полагают, что им мог стать горнолыжный курорт.

Назван возможный очаг распространения коронавируса в Европе. Об этом сообщили журналисты немецкого издания Der Spiegel. По данным авторов материала, путешественники со всего мира могли заразиться инфекцией на горнолыжном курорте Ишгль. На этот очаг распространения коронавируса указывает несколько свидетельств.

Журналисты напоминают, что многие зараженные путешественники из Скандинавии и Германии посещали этот курорт. Инфекция выявлена у бармена заведения "Китцлох", расположенного в Ишгле. Многие пострадавшие заразились при посещении данного заведения. Der Spiegel отмечает, что подъемники и бары курорта функционировали вплоть до прошлой недели. Местная пресса обвинила курорт в желании получить прибыль вместо того, чтобы задуматься о безопасности отдыхающих и персонала. Региональных властей обвинили в бездействии во время распространения коронавируса. Мэр Ишгля отрицает обвинения. Он заявил, что необходимые меры профилактики приняты своевременно.

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Видео: YouTube/Julian Witting Skiing