Из больницы в Коммунарке выписали больше 100 пациентов после карантина

Из больницы в Коммунарке выписали более 100 пациентов после карантина.Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом в Москве.
Выписанные находились на карантине с подозрением на COVID-19.40 пациентов выписались вчера, тест на коронавирус два раза дал отрицательный результат. С карантина вписывают при отсутствии признаков ОРВИ.
Сейчас в больнице нет ни одного пациента с тяжелой формой заболевания.
Сейчас в России зарегистрировано 114 заболевших в 26 регионах страны.
Ранее В Удмуртии ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса.
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