Из больницы в Коммунарке выписали больше 100 пациентов после карантина

40 пациентов выписались вчера, тест на коронавирус два раза дал отрицательный результат.

Из больницы в Коммунарке выписали более 100 пациентов после карантина.Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом в Москве.

Выписанные находились на карантине с подозрением на COVID-19.40 пациентов выписались вчера, тест на коронавирус два раза дал отрицательный результат. С карантина вписывают при отсутствии признаков ОРВИ.

Сейчас в больнице нет ни одного пациента с тяжелой формой заболевания.

Сейчас в России зарегистрировано 114 заболевших в 26 регионах страны.

Ранее В Удмуртии ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса.