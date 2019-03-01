Режим начинает действовать с 18 марта.

В Удмуртии ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса с 18 марта. Об этом "РИА Новостям" заявил председатель правительства республики Ярослав Семенов. По словам чиновника, в регионе отменяются массовые мероприятия.

В дальнейшем в профилактическую работу будут вноситься коррективы в зависимости от общей ситуации прокомментировал спикер

Также власти договорились с местными предприятиями об увеличении производства медицинских масок. На территории Удмуртии ежедневно будут изготавливать по 120 тысяч средств индивидуальной защиты. В первую очередь маски будут направлять медикам, которые контактируют с большим количеством пациентов. СИЗ будут реализовываться в аптеках.

По данным региональный властей, на сегодняшний момент в регионе коронавирус не зафиксирован.

В Свердловской области ввели режим повышенной готовности.