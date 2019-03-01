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В Удмуртии ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

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Режим начинает действовать с 18 марта.

В Удмуртии ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса с 18 марта. Об этом "РИА Новостям" заявил председатель правительства республики Ярослав Семенов. По словам чиновника, в регионе отменяются массовые мероприятия.

В дальнейшем в профилактическую работу будут вноситься коррективы в зависимости от общей ситуации

прокомментировал спикер

Также власти договорились с местными предприятиями об увеличении производства медицинских масок. На территории Удмуртии ежедневно будут изготавливать по 120 тысяч средств индивидуальной защиты. В первую очередь маски будут направлять медикам, которые контактируют с большим количеством пациентов. СИЗ будут реализовываться в аптеках.

По данным региональный властей, на сегодняшний момент в регионе коронавирус не зафиксирован.

В Свердловской области ввели режим повышенной готовности.

Теги: режим повышенной готовности, удмуртия
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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