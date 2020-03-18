Режим действует с 18 марта.

В Свердловской области ввели режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. Днем 18 марта губернатор Евгений Куйвашев подписал соответствующий указ. Об этом "РИА Новостям" сообщили в оперативном штабе региона по профилактике инфекции. Напомним, что 17 марта коронавирус подтвержден у жительницы Екатеринбурга. Туристка вернулась в Россию из круиза по Средиземному морю.

В области до 12 апреля действует запрет на проведение массовых мероприятий с участниками более 50 человек. Путешественникам, прибывшим из неблагополучных регионов мира, следует временно самоизолироваться. Их также призывают сообщить о себе местным властям. При появлении признаков ОРВИ следует обратиться за помощью к медикам. Минздрав региона создаст условия для оформления больничных всем приехавшим с территорий риска. При этом местным жителям не придется посещать медучреждение.

Ранее в Нижнем Новгороде госпитализировали второго пациента с коронавирусом.