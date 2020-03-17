Новая пациентка находится в инфекционной больнице после возвращения из Германии.

В Нижнем Новгороде госпитализировали второго пациента с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. Заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов объяснил, что в области введен режим повышенной готовности. Документ подписан еще 14 марта.

Положительный тест на коронавирус выявлен у женщины, которая вернулась из Германии. На данный момент она госпитализирована в местную инфекционную больницу под номером два. Медики рассказали, что состояние пациентки считается удовлетворительным.

Напомним, что первый случай заражения инфекцией подтвержден 6 марта у девушки 1993-го года рождения. Она обратилась в поликлинику в конце февраля с признаками ОРВИ после поездки в Милан. По итогам обследования девушку госпитализировали. После лечения 17 марта пациентку выписали из больницы в связи с полным выздоровлением.

Ранее в Пензе подтвердили первый случай заражения коронавирусом.